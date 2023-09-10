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FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın sahibi Almanya

FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Sırbistan ile karşılaşan Almanya, sahadan 83-77 galip ayrılarak ipi göğüsleyen taraf oldu. Böylelikle Almanya, tarihinde ilk kez basketbolda Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 17:49, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 17:50
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FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın sahibi Almanya

FIBA Basketbol Dünya Kupası finalinde Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Grubunu lider olarak tamamlayan Almanya, çeyrek finalde Letonya'yı, daha sonra yarı finalde ise ABD'yi saf dışı bırakmayı başarmıştı.

Sırbistan ise İtalya'nın arkasında grup ikincisi olduktan sonra önce çeyrek finalde Litvanya'yı, yarı finalde ise Kanada'yı elemişti.

ALMANYA TARİHİNDE İLK KEZ DÜNYA KUPASINI EVİNE GÖTÜRDÜ

Sahadan 83-77'lik skorla sahadan galip ayrılan Almanya kupaya uzanan taraf olmayı başardı.

Böylelikle Almanya, tarihinde ilk kez basketbolda Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Almanya'da Dennis Schroder, 24 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Sırbistanda 21 sayıyla onu Aleksa Avramovic takip etti.

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