Diyarbakır'da zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, biri bebek 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 18:49, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 18:50
Diyarbakır'da A.D. yönetimindeki şehirlerarası sefer yapan otobüs, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Pirinçlik mevkisinde, F.H. idaresindeki kurtarıcı ve Ö.K.'nin kullandığı kamyon ile çarpıştı.
Kazada, kurtarıcının sürücüsü ile İ.H, M.H. ve bir yaşındaki M.H. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından, ağır yaralanan İ.H. ile diğer 3 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.