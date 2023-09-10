Düğünde havaya ateş eden 25 zanlı gözaltına alındı

Evlerde yapılan aramalarda, 13 tabanca, 9 gaz tabancası, 10 av tüfeği, 572 mermi ile 76 ses ve gaz fişeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Duacılı Mahallesi'ndeki bir düğünde 3 Ağustos'ta havaya ateş eden zanlılara yönelik çalışma başlattı.

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