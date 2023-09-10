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Okullar yarın açılıyor

2023-2024 eğitim öğretim yılı başlıyor. Yaz tatilinin ardından, milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ilk ders zili yarın çalacak. Yeni dönem öncesi okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 20:45, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 20:46
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Okullar yarın açılıyor

Üç aylık yaz tatili sona erdi. Öğrenciler için eğitim maratonu tekrar başlıyor.

Okul öncesi, ilkokul 1 ve 9'uncu sınıfa adım atan öğrenciler için 4-8 Eylül uyum haftasıydı. Yarın da diğer kademeler için ilk ders zili çalacak.

Ücretsiz ders kitapları, yardımcı kaynaklar okullara ulaştırıldı. Öğrenci güvenliğine ilişkin gerekli tedbirler alındı.

İlk ara tatil 10 Kasım'da

Yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili 10 Kasım'dan itibaren bir hafta sürecek. Öğrencilere, ilk dönem karneleri 19 Ocak Cuma günü verilecek.

İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat Pazartesi okullar yeniden açılacak. İkinci dönem yaklaşık 4 ay sürecek. 5 Nisan'da bir haftalık ara tatil olacak.

Okullar 14 Haziran'da kapanacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak.

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