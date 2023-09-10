Bakan Koca'ya: Devlet okullarında günde 2 öğün ücretsiz çocuklara neden yemek vermiyorsunuz?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün X (Twitter) hesabından; "Okul çağı, çocukların zihinsel ve fiziksel aktivitelerinin yüksek olduğu bir dönemdir. Dengeli ve yeterli beslenmeleri önem arz eder. Çocuklarımızın 3 ana ve en az 2 ara öğün olacak şekilde beslenmeleri uzmanlarca önerilmektedir" notuyla bir video yayınladı. Videoda; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Oğuzhan Başerdem'in şu sözleri yer aldı:

"Okul çağı, çocukların bilinçsel ve fiziksel aktivitelerin hızlı olduğu ve ömür boyu devam edecek sofra adaplarının oturacağı dönemdir. Bu dönemde çocuklarımızın dengeli, yeterli beslenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Çocuklarımızın 3 ana ve en az 2 ara öğün olacak şekilde beslenmeleri önerilmektedir. Bu ana öğünlerden en önemlisi kahvaltıdır. Kahvaltıda çocukların süt, peynir, yumurta, zeytin gibi protein ve yağdan zengin içerikleri tüketilmesi önerilmektedir. Öğünler tekdüze olmak yerine farklı şekillerde kombinlenerek çocukların bu öğünlerden sıkılmalarının önüne geçilebilir. Bu şekilde kantin ve dışarıda alabilecekleri sağlıksız yiyeceklerin önüne geçilebilir. Çocuklarımızın okul döneminde kantinlerden, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü politikalarla birlikte; içeriğinde yüksek enerji, yüksek kalori ihtiva eden paketli yiyeceklerden uzak durması çocuklarımızın kemik ve diş metabolizmasını sağlayabilmemiz için, en az bir, mümkünse iki bardak süt, süt ürünü, haftada en az iki kere balık ve tüketebildiği miktarda et, tavuk ürünleri ile birlikte mevsim meyve ve sebzelerine dengeli bir şekilde öğünlerde kullanılması önerilmektedir."

Çok doğru sayın bakan @drfahrettinkoca. Çocuklar 3 ana 2 ara öğün beslenmelidir. O zaman saray ve hükümeti olarak tüm devlet okullarında günde 2 öğün ücretsiz çocuklara neden yemek vermiyorsunuz?

Bu söylediklerinizi emin olun herkes biliyor. Şimdi sözlerinizi eyleme geçirin. Tüm. https://t.co/U33GTnMNR6 Gülizar Biçer Karaca (@GulizarBicer) September 10, 2023

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Bakan Koca'nın bu açıklamalarına X (Twitter) hesabından tepki gösterdi. Biçer Karaca'nın bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Çok doğru Sayın Bakan Fahrettin Koca. Çocuklar 3 ana 2 ara öğün beslenmelidir. O zaman saray ve hükümeti olarak tüm devlet okullarında günde 2 öğün ücretsiz çocuklara neden yemek vermiyorsunuz? Bu söylediklerinizi emin olun herkes biliyor. Şimdi sözlerinizi eyleme geçirin. Tüm devlet okullarında ana sınıfından başlamak üzere bir öğün ücretsiz yemek için gereğini yapın."