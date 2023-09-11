Liselerde Sınıf Geçme ve Devamsızlıkta Değişenler

MEB tarafından yayımlanan yönetmelik değişikliği sonrasında basında bir çok haber yer almıştır. Devamsızlıktan ya da ders başarısızlığında sınıfta kalmanın geri geldiği gibi gerçek dışı haberler yer aldı. İşin mutfağından gelmeyenlerin yorumlarına bağlı olan bu durumun gerçek tablosunu ve bazı sorunları ortaya koymak istedik.

Tabloya baktığımızda ders başarısızlığına/başarısına göre sınıfta kalma/geçme 2022-2023'te (geçtiğimiz öğretim yılında da) daha önce de vardı fakat bu yıl sınıf geçmenin zorlaştırıldığını söyleyebiliriz. Devamsızlık ile ilgili ise hiçbir değişiklik söz konusu değildir.

Bu yıl bu mevzuat sadece 9. Sınıflara uygulanacak olup bu yıl 10-11-12. sınıflar ise eski mevzuata tabi olacaklar.

Sınıf tekrarına ilişkin mevzuat var olduğu halde pandemi gerekçesi dahil siyaset kurumunun sürekli esnetmesi, devamsızlık ve sorumlu geçmeye ilişkin aflar çıkarılması söz konusu olmuştur.

Yani sorun mevzuattan çok uygulamaya yöneliktir. Uygulamada istikrar olmaması gerek devamsızlıkla ilgili gerekse ders başarıları ile ilgili sorunları doğurmuştur. Bakan TEKİN'in bu konuda kararlı olduğu görülmekte ise de bu kararlılığın uygulamasını zaman gösterecektir.

Bir öğretmen olarak yapılan düzenlemenin yani sınıf geçmenin zorlaştırılmasının sonuçlarının ağır olabileceğini söyleyebilirim. Özellikle 9.sınıflarda büyük bir yığılma söz konusu olacaktır.

Geçmiş (eski) mevzuatın uygulamasındaki kararlılık dahi yeterli bir yaklaşım olabilirdi. Sadece 50 ortalama ile başarısız ders sayısı kaç olursa olsun sınıf geçilmesi çok sorunlu bir uygulama idi.

Örneğin Meslek liselerinde 12.sınıf öğrencileri ders saati haftada 24 saat olan işyerlerinden aldıkları yüksek notlarla diğer derslerden başarısız olsalar da geçebilmekteydiler. Ya da en temel derslerden başarısız olan bir öğrenci daha kolay olan derslerden yüksek puanlar almasına bağlı olarak 50 ortalamayı tutturup doğrudan geçebilmekteydi.

MEB'in düzenleme ile getirdiği bir başka uygulama ise "Önleme, müdahale ve yönlendirme hizmetleri"ne yönelik olmuştur. Bu uygulama ile komisyon sınıf tekrarına kalma riski olan öğrencilerin tespitini yaparak velileri bilgilendirecek ve bunu birinci dönemin sonunda yapacak. Yani bir dönem için iş işten geçtikten sonra yapılacak bir tespit söz konusu. Doğru bir adım ama zamanlama ve uygulama açısından eksik. Öğrencinin sınıf tekrarına kalmasına yönelik risk tespiti yapıldıktan sonra velinin nasıl yol izleyebileceği belirlenmemiş. Yani veli sorun ile baş başa kalacak gibi görünüyor. Sınıf tekrarının en çok olduğu 9. ve 10. Sınıflarda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının kaldırılması da veliyi çaresiz bir duruma getirecektir. Kursların en azından sınıf tekrarı riski durumundaki öğrenciler için açılması değerlendirilebilir.

Sonuç olarak; kurallarda kamuoyunda abartıldığı kadar büyük bir değişiklik yok fakat uygulamada kararlılık olacak gibi görünüyor. Devamsızlık ile ilgili ise tebligat durumları hariç hiçbir değişiklik söz konusu değil desek yeridir.

Bakan TEKİN'in uygulamayı 9.sınıflan başlatması da anlamlı. Öğrenci okula hangi kural ile başlamışsa o kuralla mezun olmalı. Yönetmelik değişikliği geç yapılsa da okullar açılmadan yapılmış olması da yerinde olmuştur.

Maksut BALMUK

Öğretmen