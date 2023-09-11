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Fransa'da polis aracının karıştığı olayda ağır yaralanan Türk genç Türkiye'ye getirildi

Fransa'nın Elancourt kentinde polis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralandıktan sonra beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen Türk genci Sefa Şahin, Türkiye'ye getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 07:05, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 07:23
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Fransa'da polis aracının karıştığı olayda ağır yaralanan Türk genç Türkiye'ye getirildi

Fransa'nın başkenti Paris'e 40 kilometre uzaklıktaki Elancourt kentinde "polisin dur ihtarına" uymadığı gerekçesiyle polis aracının motosikletle çarpışması sonucu ağır yaralanan ve daha sonra beyin ölümü gerçekleştiği açıklanan 16 yaşındaki Şahin'in ailesi, tedavinin Türkiye'de sürmesini talep etti.

Ülkede sağlık koşullarına uymayan bir hastanede tedavi altına alındığını ve yetkililerin "beyin ölümü" raporu sonrası ısrarla "fişinin çekilmesi" gerektiğini söylediğini ifade eden aile, sağlığına kavuşacağına inandıkları Sefa Şahin'in İstanbul'a sevki için girişimde bulundu.

Türkiye'nin Fransa Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunun girişimleriyle sevk iznini alan Şahin ailesi, Atatürk Havalimanı'na iniş yapan kiraladıkları özel sağlık jetiyle Sefa Şahin'i Türkiye'ye getirdi.

Şahin'in tedavisinin İstanbul'daki özel bir hastanede devam edeceği belirtildi.

Sefa Şahin'in amcası Nuri Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin çarşamba günü yaşadığı olaydan sonra hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Şahin, "Yeğenim polis tarafından bu hale getirildi. Hastaneye gönderildi. Hastaneye gittikten sonra yeğenimin beyin ölümüne uğradığını söylediler. Beyin ölümünü söyledikten sonra 24 saat sonra 'fişini çekmemiz gerekiyor' dediler. Biz de pek anlamadık neden 24 saat içinde çekiyorsunuz? Daha yeğenimin kalbi atıyor, vücudu sıcak görüyoruz yani yaşıyor hala. Yani biz onu söyledikten sonra bu durumu kabul etmedik ailece." diye konuştu.

- "Bizden yeğenimin organlarını istediler"

Hastane yönetimiyle görüştükten sonra çaresiz kaldıklarını ve Türk Başkonsolosluğunu aradıklarını anlatan Nuri Şahin, şunları kaydetti:

"Başkonsolosumuz geldi. Yani baktık yine burada olmuyor. Fransa'da kanunlar öyleymiş. Bizden yeğenimin organlarını istediler. Biz organları vermeyeceğimizi söyledik çünkü yaşıyor. Biz orada çaresiz kaldık. Gitmediğim hastane kalmadı. Orada Paris'te bu konuda kim uzmansa gittim. Böyle bir rapor verildiği için hiçbir hastane kabul etmedi. Bundan dolayı avukat savcılıktan Türkiye'ye getirmemiz için izin istedi. Avukat o izni aldı. Onun üstüne konsoloslukla görüştük. Konsolosluk, Sağlık Bakanlığı'yla bağlantı kurdu. O süreç biraz uzun sürecekti. Yeğenim gidiyor, onlar da bakmıyor. 'Artık fişi çekilmesi gerekiyor' dediler. Sonradan yeğenime bakmamaya karar verdiler. Yani serum vermediler. Bugün de çok büyük olay yaşadık orada, kalbi durdu. Ondan sonra müdahale etmek istemediler hastanede yeğenime. Babası kendisi kalp masajı yaptı. Bizim doktorlar o arada geldi. Ambulansa bindirdiler yeğenimi. Sonradan orada bir polis arabası ambulansın önünü kesti. Gençler buna itiraz etti, bağırdılar, çağırdılar. Şimdi çok şükür bitti. Hastanede yoğun bakımda tedavisini yapacaklar. Umudumuz çok büyük yani. Burada iyi olacağını düşünüyoruz."

- Olay

Başkent Paris'e 40 kilometre uzaklıktaki Elancourt kentinde 6 Eylül akşamı polis aracının karıştığı olayda 16 yaşındaki Şahin ağır yaralanmış; olaya ilişkin 2 polis gözaltına alınırken, biri "polisin dur ihtarına uyulmadığı" gerekçesiyle olmak üzere 2 soruşturma açılmıştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan ailenin avukatı Yassine Bouzrou, Şahin'in beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek medyada polisin perspektifinden yer alan, "gencin polislerin aracına vurduğu" yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Bouzrou, polislerin araçlarıyla Şahin'i takip ettiğini belirterek, olayla ilgili "kasten adam öldürmeye teşebbüs" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetmişti.

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