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8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak

8 üniversitenin farklı birimleri için 308 sözleşmeli personel alınacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 07:22, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 07:24
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8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ankara Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu uyarınca 252 sözleşmeli personel alımını gerçekleştirecek.

2022-2023 KPSS (B) grubu puan sırasını esas alınmak suretiyle Munzur Üniversitesi 26, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7, Bingöl Üniversitesi 11, Türk-Alman Üniversitesi 6, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3 ve Bursa Teknik Üniversitesi bir sözleşmeli personel istihdam edecek.

KPSS P3, P93 ve P94 puan türünden yapılacak alımlarla ilgili başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamalara ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

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