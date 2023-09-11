Kerkük'te şiddetli deprem! Hakkari ve ilçeleri de fena sallandı AFAD'dan açıklama var

Türkmen kenti Kerkük'te deprem oldu. Irak'ta saat 00.43'te merkez üssü Kerkük olan depremin şiddeti 4,8 olarak açıklandı. Meydana gelen deprem Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.43'te merkez üssü Kerkük olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Şemdinli ilçesine 223 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Meydana gelen depremin Hakkari ve ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi.