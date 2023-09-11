Okullar yeniliklerle açılıyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL!
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Tüketicinin yüksek faize rağmen kredi talebi sürüyor
Tüketicinin yüksek faize rağmen kredi talebi sürüyor
8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak
8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak
1 milyonluk soru ve cevabı
1 milyonluk soru ve cevabı
3 ay önce şifa aramaya gittiği ormanda cansız bedeni bulundu
3 ay önce şifa aramaya gittiği ormanda cansız bedeni bulundu
Okullar yarın açılıyor
Okullar yarın açılıyor
Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildi
Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildi
Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
Yangının dumanı nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 35 yaralı
Yangının dumanı nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 35 yaralı
Türk öğrenciler madalyalarla döndü
Türk öğrenciler madalyalarla döndü
Okullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacak
Okullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacak
Erdoğan: Biden ile ayaküstü bir konuşma yaptık
Erdoğan: Biden ile ayaküstü bir konuşma yaptık
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Kılıçdaroğlu'ndan skandal 100. yıl paylaşımı: Türk askeri yerine EOKA'yı koydu
Kılıçdaroğlu'ndan skandal 100. yıl paylaşımı: Türk askeri yerine EOKA'yı koydu
Bakan Tekin'den eğitim öğretim yılı açılış mesajında velilere çağrı
Bakan Tekin'den eğitim öğretim yılı açılış mesajında velilere çağrı
ÖTV'siz telefonda üst limit 10 bin TL
ÖTV'siz telefonda üst limit 10 bin TL
Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı
Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı
Meteoroloji'den saatli uyarı! Kuvvetli sağanak ve rüzgara dikkat
Meteoroloji'den saatli uyarı! Kuvvetli sağanak ve rüzgara dikkat
Ayakkabı firmasında veri skandalı: 2 milyon kişinin bilgisi çalındı
Ayakkabı firmasında veri skandalı: 2 milyon kişinin bilgisi çalındı
Kurs tabelasına karekod zorunluluğu
Kurs tabelasına karekod zorunluluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajı
ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız
ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız
Küresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Küresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu
Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu
Okullarda sınav tarihleri öğretim yılı başında ilan edilecek
Okullarda sınav tarihleri öğretim yılı başında ilan edilecek
Okullar pazartesi günü açılıyor
Okullar pazartesi günü açılıyor
İki belediye başkanı Fas'ta depreme yakalandı
İki belediye başkanı Fas'ta depreme yakalandı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Okullar yeniliklerle açılıyor

Bugün 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ilk ders zili çalıyor. Eğitim-öğretim yılı birçok yenilikle başlıyor. Orta öğretimde sınıf tekrarı geri geldi. 4 ve üzeri başarısız dersi olanlar sınıf tekrarı yapacak. Devamsızlığı özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, sınıf tekrarı yapacak. Sınavlar eğitim yılı başında ilan edilen haftalarda yapılacak

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 08:05, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 08:16
Yazdır
Okullar yeniliklerle açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 74 bin ilk ve ortaöğretim kurumunda ilk ders zili heyecanı yaşandı. 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmenin ders başı yapacağı yeni eğitim öğretim yılında bir dizi uygulama da hayata geçti. Mevzuat değişikliğiyle liselerde devamsızlık koşulları da yeniden düzenlendi.

SINIF TEKRARI GERİ GELDİ

Lise öğrencilerinin 50 ortalamayla sınıf geçebilmesine yönelik uygulama sona erdi. Bu kapsamda yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız olanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilirken, 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler ise sınıf tekrarı yapacak. Liselerde artık devamsızlık affı da yok. Özürsüz yapılan her devamsızlık günü için öğrenciler, 1 saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapacak. Bu yıl itibariyle açık liselere yalnızca istisnai durumdaki öğrenciler kayıt olabilecek.

SINAVLAR YAZILI OLACAK

Ülke il ve ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar, yapılan duyurunun ardından yapılacak. Liselerdeki sınavlar, artık sadece yazılı yoklama şeklinde olacak. Okullarda öğretmenler tarafından yapılacak yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

DEPREM BÖLGESİNE 21 BİN ÖĞRETMEN

Bu yıl eğitim ailesine katılan 45 bin yeni öğretmenden 21 bin 560'ı Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede görev yapacak. Bölgede 48 bin derslik, eğitime hazır hale getirilirken, 11 bin 76 konteyner de öğretmenler için tahsis edildi.

Okul ziyaretleri kayıt altında

Yeni eğitim döneminde okullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacak. Ziyaretler belirlenen sürelerle sınırlı tutulacak. Okul giriş çıkış saatlerinde okul çevresi trafiği, kolluk kuvvetleriyle kontrol altına alınacak.

Ara tatil 22 Ocak'ta

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'da bitecek. 5 Şubat 2024'te başlayacak ikinci eğitim dönemi, 14 Haziran 2024 günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili tarihi ise 8- 12 Nisan.

Merve Safa Akıntürk

Bu Habere Tepkiniz