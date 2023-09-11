Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,25 puan artışla ve yüzde 0,72 değer kazanarak 8.385,55 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,61 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,39 ile maden, tek kaybettiren ise yüzde 0,04 ile turizm oldu.

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kaybıyla günü 8.325,30 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8.398,44 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla haftaya temkinli bir seyirle başlandığını ifade ederek, bu hafta, başta ABD'de enflasyon verileri olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Banka'nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıkarak belirsizliğin arttığına işaret etti.

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

Kuruluştan yapılan açıklamada, görünümün "durağan"a revize edilmesinin, kısa vadeli makrofinansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika bileşimine dönüşü yansıttığı vurgulandı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.