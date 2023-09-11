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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,72 artarak 8.385,55puanla başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 13:11, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 13:24
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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.403,81 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, 8.403,81 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,77 puan ve yüzde 0,12 değer kazancıyla 8.335,07 puan oldu. Toplam işlem hacmi 67,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,52 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,72 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2023'te cari işlemler hesabı 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 azaldı, yıllık bazda yüzde 7,4 artış gösterdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla haftaya temkinli bir seyirle başlandığını ifade ederek, bu hafta, başta ABD'de enflasyon verileri olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Banka'nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıkarak belirsizliğin arttığına işaret etti.

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

Kuruluştan yapılan açıklamada, görünümün "durağan"a revize edilmesinin, kısa vadeli makrofinansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika bileşimine dönüşü yansıttığı vurgulandı.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de tüketici enflasyon beklentisi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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