Borsa haftaya yükselişle başladı

İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL!
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL!
Sponsorlu İçerik
20 milyon öğrenciye dersbaşı
20 milyon öğrenciye dersbaşı
Bakan Tekin'den yeni eğitim yılı mesajı
Bakan Tekin'den yeni eğitim yılı mesajı
BİLSEM'lerde yüzde 30 krizi
BİLSEM'lerde yüzde 30 krizi
Okullar yeniliklerle açılıyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Tüketicinin yüksek faize rağmen kredi talebi sürüyor
Tüketicinin yüksek faize rağmen kredi talebi sürüyor
8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak
8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak
1 milyonluk soru ve cevabı
1 milyonluk soru ve cevabı
3 ay önce şifa aramaya gittiği ormanda cansız bedeni bulundu
3 ay önce şifa aramaya gittiği ormanda cansız bedeni bulundu
Okullar yarın açılıyor
Okullar yarın açılıyor
Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildi
Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildi
Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
Yangının dumanı nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 35 yaralı
Yangının dumanı nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 35 yaralı
Türk öğrenciler madalyalarla döndü
Türk öğrenciler madalyalarla döndü
Okullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacak
Okullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacak
Erdoğan: Biden ile ayaküstü bir konuşma yaptık
Erdoğan: Biden ile ayaküstü bir konuşma yaptık
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Kılıçdaroğlu'ndan skandal 100. yıl paylaşımı: Türk askeri yerine EOKA'yı koydu
Kılıçdaroğlu'ndan skandal 100. yıl paylaşımı: Türk askeri yerine EOKA'yı koydu
Bakan Tekin'den eğitim öğretim yılı açılış mesajında velilere çağrı
Bakan Tekin'den eğitim öğretim yılı açılış mesajında velilere çağrı
ÖTV'siz telefonda üst limit 10 bin TL
ÖTV'siz telefonda üst limit 10 bin TL
Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı
Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı
Meteoroloji'den saatli uyarı! Kuvvetli sağanak ve rüzgara dikkat
Meteoroloji'den saatli uyarı! Kuvvetli sağanak ve rüzgara dikkat
Ayakkabı firmasında veri skandalı: 2 milyon kişinin bilgisi çalındı
Ayakkabı firmasında veri skandalı: 2 milyon kişinin bilgisi çalındı
Kurs tabelasına karekod zorunluluğu
Kurs tabelasına karekod zorunluluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajı
ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız
ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız
Küresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Küresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,72 artarak 8.385,55puanla başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 10:04, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 10:05
Yazdır
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,25 puan artışla ve yüzde 0,72 değer kazanarak 8.385,55 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,61 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,39 ile maden, tek kaybettiren ise yüzde 0,04 ile turizm oldu.

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kaybıyla günü 8.325,30 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8.398,44 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla haftaya temkinli bir seyirle başlandığını ifade ederek, bu hafta, başta ABD'de enflasyon verileri olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Banka'nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıkarak belirsizliğin arttığına işaret etti.

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

Kuruluştan yapılan açıklamada, görünümün "durağan"a revize edilmesinin, kısa vadeli makrofinansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika bileşimine dönüşü yansıttığı vurgulandı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz