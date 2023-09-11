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Cari işlemler hesabı temmuzda 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi

Cari işlemler hesabı, temmuzda 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi- Bu dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 717 milyon dolar fazla oluştu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 10:29, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 10:56
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Cari işlemler hesabı temmuzda 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuzda 5 milyar 466 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 717 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2023'te cari işlemler hesabı 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 10 milyar 477 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 999 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kaleminde sırasıyla, 903 milyon dolar ve 85 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlar kaynaklı 392 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 160 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Temmuz 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 392 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 160 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 734 milyon dolarlık ve 18 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 353 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 942 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 186 milyon dolarlık net artış, Türk lirası cinsinden 206 milyon dolarlık net azalış olmak üzere toplam 980 milyon dolarlık net artış kaydetti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak genel hükümet, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 35 milyon dolar, 483 milyon dolar ve 181 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde temmuzda 2 milyar 778 milyon dolarlık net artış oldu.

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