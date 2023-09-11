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Altının gram fiyatı 1.665 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.735 lira, Cumhuriyet altını 11.040 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 11:07, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 11:08
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Altının gram fiyatı 1.665 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.665 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.655,75 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.665 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.735 lira, Cumhuriyet altını da 11.040 liradan satılıyor.

Geçen hafta yüzde 1,1 azalışla haftayı 1.919 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 1.927 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla haftaya temkinli bir seyirle başlandığını ifade ederek, bu hafta başta ABD'de enflasyon verileri olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan analistler, Banka'nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıkarak belirsizliğin arttığına işaret ettiğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.910 seviyelerinin destek, 1.940 ve 1.950 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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