Van'da terör operasyonlarında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da geçen hafta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 12:31, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 12:33
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce 4-10 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.