İletişim Başkanlığından '1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu'

Konut fiyatlarını düşürecek hamle!
Konut fiyatlarını düşürecek hamle!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Halı sahada 2 savcıyla tartışan uzman çavuş, adli kontrolle serbest
Halı sahada 2 savcıyla tartışan uzman çavuş, adli kontrolle serbest
Bakan'dan hakim savcılara 'yüksek lisans, yabancı dil' tavsiyesi
Bakan'dan hakim savcılara 'yüksek lisans, yabancı dil' tavsiyesi
Emeklilerin maaş iyileştirmesi ile ilgili çalışma devam ediyor
Emeklilerin maaş iyileştirmesi ile ilgili çalışma devam ediyor
Bakan Şimşek: OVP'de birinci öncelik enflasyonu düşürmek
Bakan Şimşek: OVP'de birinci öncelik enflasyonu düşürmek
Konya'da FETÖ'nün mahrem yapısından 15 kişiye gözaltı
Konya'da FETÖ'nün mahrem yapısından 15 kişiye gözaltı
Erdoğan'dan ABD'ye 'İsveç' yanıtı: Benim de üstümde TBMM var!
Erdoğan'dan ABD'ye 'İsveç' yanıtı: Benim de üstümde TBMM var!
Bakanlık 100 günde otomobildeki fahiş fiyatlarla mücadele etti
Bakanlık 100 günde otomobildeki fahiş fiyatlarla mücadele etti
Bu ilaçlar reçetesiz verilmesin!
Bu ilaçlar reçetesiz verilmesin!
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
20 milyon öğrenciye dersbaşı
20 milyon öğrenciye dersbaşı
Bakan Tekin'den yeni eğitim yılı mesajı
Bakan Tekin'den yeni eğitim yılı mesajı
BİLSEM'lerde yüzde 30 krizi
BİLSEM'lerde yüzde 30 krizi
Okullar yeniliklerle açılıyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Tüketicinin yüksek faize rağmen kredi talebi sürüyor
Tüketicinin yüksek faize rağmen kredi talebi sürüyor
8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak
8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak
1 milyonluk soru ve cevabı
1 milyonluk soru ve cevabı
3 ay önce şifa aramaya gittiği ormanda cansız bedeni bulundu
3 ay önce şifa aramaya gittiği ormanda cansız bedeni bulundu
Okullar yarın açılıyor
Okullar yarın açılıyor
Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildi
Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildi
Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
Yangının dumanı nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 35 yaralı
Yangının dumanı nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 35 yaralı
Türk öğrenciler madalyalarla döndü
Türk öğrenciler madalyalarla döndü
Okullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacak
Okullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacak
Erdoğan: Biden ile ayaküstü bir konuşma yaptık
Erdoğan: Biden ile ayaküstü bir konuşma yaptık
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti
Okullar büyük değişimle açılıyor
Okullar büyük değişimle açılıyor
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

İletişim Başkanlığından '1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu'

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde yarın düzenlenecek sempozyumda, hazırlanacak yeni anayasanın çağın demokratik gerekleri ile temel hak ve hürriyetleri güvence altına alması yönündeki temel yaklaşımlar ele alınacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 13:25, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 13:49
Yazdır
İletişim Başkanlığından '1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu tarafından yarın Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenecek sempozyumda, hazırlanacak yeni anayasanın çağın demokratik gerekleri ile temel hak ve hürriyetleri güvence altına alması yönündeki temel yaklaşımlar ele alınacak.

Sempozyumun, "Yeni Anayasa İhtiyacı ve Temel Yaklaşımlar" başlıklı ilk oturumunda, 1876 tarihli Kanun-i Esasi'den 1982 Anayasası'na kadar kabul edilen anayasalar ele alınacak. Ayrıca hazırlanacak yeni anayasanın hangi değerleri esas alması gerektiği değerlendirilecek.

"Yeni Anayasada Hak ve Özgürlükler Yaklaşımı ile Erklerin Düzenlenme Esasları ve İlişkileri" başlıklı ikinci oturumda ise yeni anayasada yasama, yürütme ve yargı erklerinin hangi ilke ve değerler ekseninde düzenlenmesi gerektiği ortaya konulacak. Bunun yanı sıra yeni anayasanın çağın demokratik gereklerine ve insan onuruna yaraşır şekilde temel hak ve hürriyetleri güvence altına alması yönündeki temel yaklaşımlar tartışılacak.

Sempozyumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ile hukukçular konuşma yapacak.

Bu Habere Tepkiniz