Bakan Işıkhan, 'İyi bir meslek, insanın elindeki en değerli hazinedir' dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ülkemizin kültürel ve ticari yapısının ayrılmaz parçası olan aktarlık ve çiçekçilik meslekleri alanında imzaladığımız protokol, meslek standartlarımızın kapsamını genişleten, geçmişten günümüze aktarılan geleneksel mesleklerin niteliklerini ön plana çıkaran önemli bir adım oldu." dedi.

Bakan Işıkhan, ATO'da düzenlenen "Aktarlık ve Çiçekçiliğin Meslek Olarak Kabulü Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı.

Işıkhan, geçen hafta açıklanan Orta Vadeli Program'ın (OVP), Türkiye'nin makro politikaları, temel ekonomik büyüklükleri, toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi gibi değişkenleri barındıran temel politika dokümanı olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisinin, 2022'de küresel olumsuz gelişmelerin yol açtığı şoklara karşı dayanıklılığını ispat ettiğini, yüzde 5,5 oranında büyüme kaydederek son 13 yıl boyunca kesintisiz büyümeyi başardığını ifade eden Işıkhan, OVP kapsamında, Bakanlığa ait önemli politika ve hedefler bulunduğunu aktardı.

Bu kapsamda, insana yönelik yatırımları sürekli artıracaklarını, öncelikle, gençlere ve kadınlara dönük istihdam politikalarına odaklanacaklarını anlatan Vedat Işıkhan, şöyle konuştu:

"İş gücü piyasalarını, istihdam artışı yaratmak üzere güvenceli bir şekilde esnek hale getireceğiz. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere, genç kızlara ve kadınlara dönük çalışmalarımız olacak. Genç ve kadın girişimcilik başta olmak üzere ekosistemimizi geliştireceğiz ve mesleki eğitimi özel sektörle birlikte geliştireceğiz. Yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında meslek standartları ve yeterlilikler hazırlanacak, meslek standartlarında gerekli güncellemeler yapılacak, yeşil ve dijital yetkinlik açığı kapatılacak. Savunma sanayi, yapay zeka, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik kamu-üniversite-özel sektör iş birliği programlarını hayata geçirip, var olanları da güçlendireceğiz."

- "İyi bir meslek, insanın elindeki en değerli hazinedir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, beşeri yatırımlara sağlanacak katkı bakımından iş ve meslek standartlarının belirlenmesinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

İş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tüm bakanlıkların çeşitli adımlar attığını dile getiren Bakan Işıkhan, "İyi bir meslek, insanın elindeki en değerli hazinedir. Her meslekte yetkin hale gelebilmek için sabırla ve gayretle çalışmak gerekiyor." dedi.

Işıkhan, 2002'den bugüne kadar Ankara'da toplam 260 bin vatandaşın mesleki eğitim kursları, iş başı eğitim programı ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağladıklarını belirterek, Ankara'da 2002'den bugüne kadar toplam 861 bin kişinin İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmesini sağladıklarını söyledi. Bakan Vedat Işıkhan, şöyle devam etti:

"2005'ten günümüze 285 bin vatandaşımızı kısa çalışma ödeneğinden yararlandırarak 3 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 2002'den bu yana Ankara'daki işverenlerimize 30 milyar lira teşvik ve destek verdik. Diğer yandan, iş yapma kolaylığını artırmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve istihdamı desteklemek gibi konularda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstihdamın artırılması, büyüme-istihdam ilişkisinin sağlanması ve işsizlikle mücadele, gelişmekte olan ekonomilerde olduğu gibi ülkemizde de öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer almaktadır.

Ülkemiz, son yıllarda istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Yıl genelinde 1 milyon 955 bin istihdam artışı kaydedilmiştir. Tarım sektörü hariç tüm sektörlerde istihdam artışı sağlanmıştır. Sanayi sektöründe 520 bin ve inşaat dahil hizmetler sektöründe 1 milyon 519 bin istihdam artışı gerçekleşmiştir. Yılın ilk 6 ayında, emekliliğe hak kazanma koşullarına yönelik düzenlemelerin ve depremin olumsuz etkilerine rağmen net 220 bin istihdam artışı sağlanmıştır."

Işıkhan, nitelikli iş gücünün oluşturulmasında dünyada uygulanan en yaygın yöntemlerden birisinin mesleki yeterlilik sistemi olduğunu, Bakanlığın ilgili kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK), mesleklerin tanımlanması ve standartlarının belirlenmesi konusunda oldukça önemli ve öncü çalışmalar yaptığını söyledi.

- "Aktarlar ve çiçekçiler, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır"

Işıkhan, Ankara'da 183 bin 259 vatandaşın Mesleki Yeterlilik Belgesi aldığını, meslek standartlarını, ilgili mesleklerde yetkin, mesleği ve sektörü temsil yeteneğine haiz kurum ve kuruluşlarla yaptıkları protokollerle hazırladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin kültürel ve ticari yapısının ayrılmaz bir parçası olan aktarlık ve çiçekçilik meslekleri alanında imzaladığımız protokol, meslek standartlarımızın kapsamını genişleten, geçmişten günümüze aktarılan geleneksel mesleklerin niteliklerini ön plana çıkaran önemli bir adım oldu. Aktarlar ve çiçekçiler, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Aktarlar, sağlık ve doğal ürünler konusundaki uzmanlıklarıyla insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlarlar. Çiçekçiler ise özel anları renklendirir, mutlu kılar ve dünyamızı güzelleştirirler. Bu çalışmalar, aktarlar ve çiçekçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi, mesleklerini daha sürdürülebilir hale getirmeyi, sektördeki rekabeti artırmayı ve daha kaliteli hizmet sunumunu amaçlamaktadır."