Hikmet Onat, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden seçildi

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Onat, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimde Yargıtay üyelerinin salt çoğunluğunun oyunu aldı ve daire başkanı olarak yeniden seçildi.

- Onat'ın öz geçmişi

Hikmet Onat, 1964'te Siirt'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986'da mezun olan Onat, Siirt hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Pertek/Tunceli, Kelkit/Gümüşhane, Develi/Kayseri, Lüleburgaz/Kırklareli, Sincan ve Ankara hakimliği görevlerinde bulunan Onat, 2014'te Yargıtay üyeliğine seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 10 Eylül 2019'da 14. Hukuk Dairesi Başkanı olarak seçilen Onat, 2021'de 14. ve 7. Hukuk dairelerinin birleşmesi üzerine 7. Hukuk Dairesinin Başkanı olmuştu.