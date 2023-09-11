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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ mensubu yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü 17 FETÖ mensubu yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 15:46, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 15:56
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ mensubu yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 FETÖ üyesi yakalandı. Şüphelilerden 4'ü hakkında yakalama kararı bulunduğu, 13'ünün de FETÖ üyeliği suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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