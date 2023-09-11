Bakan Şimşek'ten kredi ve kredi kartı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.



Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Bakan Şimşek, kredi kartı, konut kredisi ve KKM uygulamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Şimşek'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

KREDİ KARTI VE KREDİLERE DÜZENLEME

1 Eylül itibariyle, yıllık kredi kartı üzerinden kredi hacmi yüzde 140 civarında artmıştı. Enflasyonun iki katından fazla. Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle siz enflasyonu ve cari açığı kontrol altına alamazsınız.

Miktarsal sıkılaştırma denilen bir konsept var. Orada ilk adımı attık. KKM'de karşılık yoktu, karşılık getirdik.

Daha önemli konular var.

Taşıt kredilerinde biz, çok net bir şekilde sınırlayıcı bir perspektife sahibiz.

Birinci konutu kredilendirme konusunda değişikliğe gitmeyeceğiz ancak ikinci, üçüncü konut veya tatil yerlerindeki yerlere ilişkin vatandaşın imkanı varsa alır ama krediyle desteklemeyeceğız.

Krediyi bu alanda ciddi bir şekilde sınırlayacağız.