Bakan Kacır, Güney Kore'de küresel markaların yöneticileri ile buluştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore'de Hyundai, LG Electronics ve Samsung'un yöneticileri ile görüştü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 19:58, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 20:01
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kore'de Hyundai, LG Electronics ve Samsung yöneticileriyle Türkiye'ye yatırım fırsatları üzerine toplantılar yaptık. Güçlü sanayi altyapısı, ihracat potansiyeli ve nitelikli insan kaynağı ile Türkiye, yeni ve yenilikçi teknoloji yatırımları için doğru adres. Siyasi ve ekonomik istikrar, küresel markaların Türkiye'ye yatırım ilgisini artırıyor. Yüksek teknoloji üretim ve ihracatımızı artırmak adına uluslararası yatırımları ülkemize daha güçlü şekilde çekmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.