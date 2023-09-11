Karamollaoğlu ile Davutoğlu, yerel seçim ve yeni yasama dönemini görüştü

Görüşmede, hazırlıklarına başlanılan eğitim, istihdam, tarım, güvenlik ve ekonomi gibi başlıkların yeni yasama döneminde belirlenen takvim doğrultusunda Meclis gündemine getirileceği bildirildi.

Genel başkanlar, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde 28 Ağustos'ta yapılan görüşmede mutabık kalınan ilkeler ve gündemler sonrası hazırlanan yerel seçim çalışma dosyalarını değerlendirdi.

Gelecek Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karamollaoğlu, Davutoğlu'nu Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

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