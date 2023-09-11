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Flaş! Öğretmen adaylarına 45 dakikalık mülakat geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir soru üzerine, öğretmen adaylarının 45 dakikalık bir mülakat sonrasında öğretmenliğe atanacağını açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 21:26, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 21:28
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Flaş! Öğretmen adaylarına 45 dakikalık mülakat geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Habertürk TV'de Kemal Öztürk'ün sorularını cevapladı.

Gazeteci Kemal Öztürk, öğretmenlikte mülakatın kaldırılıp kaldırılmayacağın, bunun Ak Parti programında olup olmadığını sordu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını ancak içeriğinin değişeceğini söyledi. Bakan Tekin "Şuan üzerinde çalışıyoruz ama şöyle bir projeksiyonumuz var. Öğretmenler, 3 kişiden oluşan bir jurinin karşında 45 dakikalık bir mülakata alınacak. Bu mülakatta kendisine sorulan konuyla ilgili konuşması ve anlatması istenecek. Ayrıca bu 45 dakikalık süre içeriğinde öğretmen adayı yazılı bir beyan da verecek. Tüm bu süreç kamera ile kayıt altına alınacak. Bu sayede hem torpil iddialarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz hem de adayların üniversitede öğrendiklerini ne kadar özümsediklerini ölçmek istiyoruz" dedi.

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