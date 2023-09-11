Doping testi pozitif çıkan Paul Pogba, futboldan men edildi

İtalya Serie A ekibi Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba, doping nedeniyle futboldan uzaklaştırıldı. Serie A'nın ilk haftasında oynanan Udinese müsabakasının ardından 30 yaşındaki futbolcuya yapılan doping testi pozitif çıktı. Gelişmelerin ardından Juventus konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Pogba'nın Ulusal Dopingle Mücadele Mahkemesi tarafından tedbiren futboldan geçici olarak uzaklaştırıldığı belirtildi.

Pogba, Udinese-Juventus maçında süre almamasına karşın doping testi için rastgele seçilen futbolcular arasında yer almıştı.