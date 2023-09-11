Okul yolu çileye döndü

Bakan Tekin yanıtladı: 2024'te kaç öğretmen ataması yapılacak?
Bakan Tekin yanıtladı: 2024'te kaç öğretmen ataması yapılacak?
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
'Afganlar Pendik Sahili'nde askeri eğitim yaptı' iddiasına açıklama
'Afganlar Pendik Sahili'nde askeri eğitim yaptı' iddiasına açıklama
Flaş! Öğretmen adaylarına 45 dakikalık mülakat geliyor
Flaş! Öğretmen adaylarına 45 dakikalık mülakat geliyor
Bakan Tunç: Ara buluculukta toplamda 8 bin 664 başvuru yapıldı
Bakan Tunç: Ara buluculukta toplamda 8 bin 664 başvuru yapıldı
6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak
6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak
Antalya'dan 80 daire alan yabancı, daireleri otel gibi işletmiş
Antalya'dan 80 daire alan yabancı, daireleri otel gibi işletmiş
Erdoğan'dan Sisi ile görüşme açıklaması
Erdoğan'dan Sisi ile görüşme açıklaması
Nagihan öğretmen, okulların açıldığı gün kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulların açıldığı gün kansere yenik düştü
Bakan Şimşek'ten kredi ve kredi kartı açıklaması
Bakan Şimşek'ten kredi ve kredi kartı açıklaması
Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Çok net bir yol haritamız var
Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Çok net bir yol haritamız var
MİT, terör örgütü PKK'nın askeri eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın askeri eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Konut fiyatlarını düşürecek hamle!
Konut fiyatlarını düşürecek hamle!
Halı sahada 2 savcıyla tartışan uzman çavuş, adli kontrolle serbest
Halı sahada 2 savcıyla tartışan uzman çavuş, adli kontrolle serbest
Bakan'dan hakim savcılara 'yüksek lisans, yabancı dil' tavsiyesi
Bakan'dan hakim savcılara 'yüksek lisans, yabancı dil' tavsiyesi
Emeklilerin maaş iyileştirmesi ile ilgili çalışma devam ediyor
Emeklilerin maaş iyileştirmesi ile ilgili çalışma devam ediyor
Bakan Şimşek: OVP'de birinci öncelik enflasyonu düşürmek
Bakan Şimşek: OVP'de birinci öncelik enflasyonu düşürmek
Konya'da FETÖ'nün mahrem yapısından 15 kişiye gözaltı
Konya'da FETÖ'nün mahrem yapısından 15 kişiye gözaltı
Erdoğan'dan ABD'ye 'İsveç' yanıtı: Benim de üstümde TBMM var!
Erdoğan'dan ABD'ye 'İsveç' yanıtı: Benim de üstümde TBMM var!
Bakanlık 100 günde otomobildeki fahiş fiyatlarla mücadele etti
Bakanlık 100 günde otomobildeki fahiş fiyatlarla mücadele etti
Bu ilaçlar reçetesiz verilmesin!
Bu ilaçlar reçetesiz verilmesin!
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
20 milyon öğrenciye dersbaşı
20 milyon öğrenciye dersbaşı
Bakan Tekin'den yeni eğitim yılı mesajı
Bakan Tekin'den yeni eğitim yılı mesajı
BİLSEM'lerde yüzde 30 krizi
BİLSEM'lerde yüzde 30 krizi
Okullar yeniliklerle açılıyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Tüketicinin yüksek faize rağmen kredi talebi sürüyor
Tüketicinin yüksek faize rağmen kredi talebi sürüyor
8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak
8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak
1 milyonluk soru ve cevabı
1 milyonluk soru ve cevabı
3 ay önce şifa aramaya gittiği ormanda cansız bedeni bulundu
3 ay önce şifa aramaya gittiği ormanda cansız bedeni bulundu
Ana sayfaHaberler Eğitim

Okul yolu çileye döndü

Bursa'da depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 2023 yılında okullarının kapısına kilit vurulan öğrenciler, her gün 1 saat yürüyerek başka bir okula gitmek zorunda kalıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 23:18, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 23:20
Yazdır
Okul yolu çileye döndü

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Hasanağa İlkokul ve Ortaokulu, 6 Mart 2023 tarihinde depreme dayanıklı olmadığı tespit edilerek kapatıldı. Okulun 170 öğrencisi ise Kızılcıklı Mahallesi'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitime devam etmek zorunda kaldı. Birçok kez veli ve öğrenciler, okul binasının acilen depreme dayanıklı hale dönüştürülmesi ve süreç tamamlanana kadar çocukların ulaşımı için servis tahsis edilmesini talep etse de yetkililerden ses çıkmadı. 7 Eylül tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmeden de servis talebi hakkında olumlu bir sonuç alamayan veliler, okulların açıldığı 11 Eylül Pazartesi sabahı saat 08.00'da Hasanağa İlkokul ve Ortaokulu'nda buluşarak, çocuklarıyla birlikte Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokul ve Ortaokulu'na yürüdü.

Ellerinde "Okulumuzu istiyoruz" ve "Eğitim hakkımız engellenemez" yazılı pankartlar taşıyan çocuklarla birlikte 1 saatlik yolu yürüyen Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz, Hasanağalı çocuklar için okul yolunun çile yoluna döndüğünü söyledi. Karagöz, "Okullarına ulaşmak için 1 saattir köpeklerin arasında toprak yolda yürüyorlar. Çocukların eğitim hakları engellenemez. Çocuklar okumak ve okullarına kavuşmak istiyor. Bugün Hasanağalılar, anneler, babalar çocuklarla bu yolu yürüdük. Velilerin sesine kulak verin. Hasanağa'nın okulunu bir an önce yapın" diyerek Milli Eğitim Bakanlığına seslendi.

Bu Habere Tepkiniz