Bakan Koca: Libya'ya ekip ve ekipman gönderiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya yardım gönderileceğini açıkladı. Bakan Koca, "Libya'da binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla bakanlık olarak afet bölgesine ekip ve ekipman gönderiyoruz. Tıbbi sarf malzemeleri ve cihazlar, ilaçlar hazırlandı. 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor. Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.