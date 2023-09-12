12 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "1982 Yerine 2023 Anayasası" sempozyumuna katılacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, kadın kooperatiflerinin satış ofislerini, Edremit Sahil Aile Destek Merkezi'ni ve Kadın Sanatçılar Sergisi'ni ziyaret edecek, 100 Aile Destek Merkezi'nin Açılış Töreni'ne ve Sosyal Hizmet Kampüsü Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Van/10.15-17.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR Yol Arkadaşım" kampanya tırının Türkiye İş Kurumu önünden uğurlanma törenine katılacak.

(Ankara/13.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

(İzmir/10.00-12.30)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 ve 5 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı inşaat maliyet, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, Belçika'da Japonya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

(Genk/15.20)

2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'yı konuk edecek.

(Kocaeli/19.30)

3- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtımı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)