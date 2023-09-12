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Erdoğan'dan Libya'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama

"Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD'ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir"- "Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 07:34, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 07:35
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Erdoğan'dan Libya'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD'ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Libya halkına "geçmiş olsun" dileklerinden bulunan Erdoğan, "Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD'ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir. Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır." bilgisini verdi.

AFAD'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından personelinin saha çalışmalarına katılacağını bildiren Erdoğan, "Personelimizin içerisinde 65 kişiden oluşan su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, barınma ve insanı yardım malzemelerinin kurulum ve dağıtım çalışmalarında yer almak üzere Kızılay, UMKE ve STK mensupları yer almaktadır." açıklamasında bulundu.

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