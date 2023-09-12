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20 milyon öğrenciye dersbaşı
20 milyon öğrenciye dersbaşı
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Deprem bölgesinde önce 'telafi'

İlk ve ortaöğretimde 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmen dersbaşı yaptı. Yeni ders yılında depremden etkilenen 11 ildeki öğrencilerin kayıplarının giderilmesi için 11 Eylül-6 Ekim arasında yürütülecek telafi eğitimleri başladı. Bir aylık süreçte öğrenciler hazırlanan programa göre ders görecek. 11 ilde bu eğitimlere katılmak zorunlu. Bu yıl eğitim ailesine katılan 45 bin yeni öğretmenden 21 bin 560'ı deprem bölgesinde görev yapacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 08:30, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 08:31
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Deprem bölgesinde önce 'telafi'

60 öğrenci ise konteyner kentteki 3 ana sınıfında eğitime başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yeni ders yılı konteyner okullarda başladı.

ARKADAŞLARIMIZLA BULUŞTUK

Nurdağı'nda yeni ders yılı nedeniyle Nurten Öztürk Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yerel yöneticiler katıldı. Konteyner okullarda ders başı yapmanın heyecanını yaşayan öğrenciler ise öğretmen ve arkadaşlarıyla buluştukları için mutlu olduklarını ifade etti.

SERVİSLERLE TAŞINDILAR

Depremlerden etkilenen Diyarbakır'da depremzede 2 bin 400 kişinin geçici barındığı 621 konteynerin bulunduğu alanda da tatlı bir telaş yaşandı. Konteyner kentte kalan 640 öğrenciden 580'i deprem öncesinde eğitim öğretim gördükleri okullara servislerle ulaştırıldı. 60 öğrenci ise konteyner kentteki 3 ana sınıfında eğitime başladı.

Merve Safa Akıntürk

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