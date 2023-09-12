Motorine yeni zam geliyor
Motorinin litre fiyatına 13 Eylül Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 2,03 TL zam gelmesi bekleniyor. Böylece motorin İstanbul'da 40 liraya yükselecek.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 09:18, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 09:20
Motorinin litre fiyatına 13 Eylül'den itibaren 2,03 TL zam geliyor.
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Motorinin litresi zam sonrası İstanbul'da yaklaşık olarak 40,03, Ankara'da 40,57 ve İzmir'de ise 40,74 TL'ye yükselecek.
12 EYLÜL 2023 AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Motorin fiyatı: 38 TL
Benzin fiyatı: 36,87 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Motorin fiyatı: 37,84 TL
Benzin fiyatı: 36,82 TL
ANKARA
Motorin fiyatı: 38,54 TL
Benzin fiyatı: 37,44 TL
İZMİR
Motorin fiyatı: 38,71 TL
Benzin fiyatı: 37,54 TL