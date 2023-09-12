Türkiye Maarif Vakfı dünyada eğitim ağını genişletmeye devam ediyor

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, TMV'nin 51 ülkede eğitim verdiğini belirterek, "Bu anlamda dünyanın her yerinde nasıl İngiliz, Fransız, Alman okulları varsa Türk okulları zinciri de oluştu. Bu bizim için çok büyük bir gurur meselesi." dedi.

Akgün, TMV'nin Belçika'daki çalışmalarını incelemek ve bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Brüksel'de AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

2016'da kurulan TMV'nin 51 ülkede 400 civarında okulda 52 bin öğrenciye hizmet verdiğini anlatan Akgün, "Dünyanın 6 kıtasında; Amerika'da, Avustralya'da, Afrika'nın 25 ülkesinde, Balkanların tamamında, bazı AB üyesi ülkelerde, Afganistan, Pakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kırgızistan gibi Kafkas ve Orta Asya ülkelerinde eğitim faaliyetleri yürütüyoruz." diye konuştu.

Akgün, bunların büyük çoğunluğunun anaokulundan lise eğitiminin sonuna kadar örgün eğitim veren programları kapsadığını, okulların bulunduğu bazı ülkelerde üniversitelerle işbirlikleri de yapıldığını dile getirdi.

- Avrupa'da Türk çocuklarına ana dillerini, kültürlerini aşılıyor

Örgün eğitimin dışında 3'üncü, 4'üncü nesil Türk çocuklarına ana dillerini, kültürlerini öğretmek, okul derslerine takviye sağlamak, ailelerine rehberlik etmek gibi faaliyetlerde bulunduklarına işaret eden Akgün, Avrupa'da ise daha çok Türk çocuklarının Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye yönelik ve Türk toplumunun başarılı bireyler yetiştirmesine katkıda bulunmak için çalıştıklarını aktardı.

Akgün, "Şimdiye kadar gerçekten çok başarılı sonuçlar aldık. Geçtiğimiz yıllarda, diyebiliriz ki; her 100 öğrenciden üniversiteye yerleşme konusunda yüzde 99 başarı sağladık. Bu bize cesaret verdi." ifadesini kullandı.

TMV Başkanı Akgün, şöyle devam etti:

"Güzel yanı da şu; ortaokul ve lise çağlarındaki çocuklarımız ile Türk toplumundan üniversitelerde okuyan ağabeyleri, ablaları diyebileceğimiz başarılı gençleri ilişkilendiriyoruz. Böylece hem nesiller arası kaynaşma oluyor, aileler arasında yakınlaşma oluyor hem de Türkiye ile ilişkileri kurulmuş oluyor."

- Vakfın ağı genişliyor

Akgün, TMV'nin eğitim ağının çok genişlediğini vurgulayarak, "Dünyanın neresine gidersek gidelim açtığımız okullarda çok ciddi bir rağbet olduğunu görüyoruz. Başarılı bir okul zincirimiz var. Bu anlamda dünyanın her yerinde nasıl İngiliz, Fransız, Alman okulları varsa Türk okulları zinciri de oluştu. Bu bizim için çok büyük bir gurur meselesi. Bunu devletimizin desteğiyle yapıyoruz. Gittiğimiz her yerde büyükelçiliklerimizle beraber insanlara ulaşma konusunda büyük bir gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sene itibarıyla Ürdün, Gürcistan, Tanzanya, Arnavutluk ve Kırgızistan gibi ülkelerde okullar açıldığını ve şimdiden kapasitelerinin dolduğunu ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

"Amacımız skor yapmak değil. Türkiye'den beklendiği şekliyle yüksek kalitede Türk okulu zincirini dünyanın her yerinde genişletmek, Türkiye'ye müzahir nitelikli, iyi insanlar yetiştirmek ve böylece kazanmış oldukları yüksek insani yeteneklerle dünyanın barışına, huzuruna, insanlığın kardeşliğine katkıda bulunmalarını sağlamak. Bu bizim temel mottomuz."

- Belçika'da 3 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor

Belçika'da 3 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren TMV, üç resmi dile sahip ülkede yaşayan Türk çocuklar ve ebeveynleri için dil engelinin aşılmasına yardımcı oluyor. Türkçe'nin yanı sıra Flamanca ve Fransızca eğitim veren TMV, İngilizce takviyesi, hobi kursları ile psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuyor.

TMV, bu programlarla Belçika'da 350 öğrenciyi desteklerken, ek olarak Flaman bölgesinde 900 öğrenciye Türkçe dersleri veriyor.