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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 8.174,99 puanla başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 10:02, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 10:04
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,50 puan artışla ve yüzde 0,35 değer kazanarak 8.174,99 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,92 ile taş, toprak, tek gerileyen ise yüzde 0,48 ile turizm oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,15 değer kaybıyla 8.146,49 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan yükselişin genele yayılmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Enerji sektöründe yaşanan arz kesintilerinin yarın açıklanacak enflasyon verilerinde etkisinin görülebileceğini belirten analistler, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 1 faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artabileceğini vurguladı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, Banka'nın kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğinin belirsizliğini koruduğunu dile getirdi.

Bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endekslerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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