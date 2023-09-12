Bakan Bolat: İhracatçımızın yanında olmaya devam ediyoruz

Kovid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlığa neden oluyor
Kovid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlığa neden oluyor
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Haftalık ders çizelgelerindeki değişikliğe karşı Danıştay'da dava açıldı
Haftalık ders çizelgelerindeki değişikliğe karşı Danıştay'da dava açıldı
Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Motorine yeni zam geliyor
Motorine yeni zam geliyor
Kira tartışması alevlendi kamu devreye girmeli!
Kira tartışması alevlendi kamu devreye girmeli!
'Sigorta primleri yükselecek'
'Sigorta primleri yükselecek'
Kılıçdaroğlu'ndan şüpheli bir şekilde oğlu ölen Tümgeneral'e ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan şüpheli bir şekilde oğlu ölen Tümgeneral'e ziyaret
4 üniversiteye 126 akademisyen alınacak
4 üniversiteye 126 akademisyen alınacak
Bakan Tekin yanıtladı: 2024'te kaç öğretmen ataması yapılacak?
Bakan Tekin yanıtladı: 2024'te kaç öğretmen ataması yapılacak?
'Afganlar Pendik Sahili'nde askeri eğitim yaptı' iddiasına açıklama
'Afganlar Pendik Sahili'nde askeri eğitim yaptı' iddiasına açıklama
Bakan Tunç: Ara buluculukta toplamda 8 bin 664 başvuru yapıldı
Bakan Tunç: Ara buluculukta toplamda 8 bin 664 başvuru yapıldı
6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak
6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak
Antalya'dan 80 daire alan yabancı, daireleri otel gibi işletmiş
Antalya'dan 80 daire alan yabancı, daireleri otel gibi işletmiş
Erdoğan'dan Sisi ile görüşme açıklaması
Erdoğan'dan Sisi ile görüşme açıklaması
Nagihan öğretmen, okulların açıldığı gün kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulların açıldığı gün kansere yenik düştü
Bakan Şimşek'ten kredi ve kredi kartı açıklaması
Bakan Şimşek'ten kredi ve kredi kartı açıklaması
Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Çok net bir yol haritamız var
Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Çok net bir yol haritamız var
MİT, terör örgütü PKK'nın askeri eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın askeri eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Konut fiyatlarını düşürecek hamle!
Konut fiyatlarını düşürecek hamle!
Halı sahada 2 savcıyla tartışan uzman çavuş, adli kontrolle serbest
Halı sahada 2 savcıyla tartışan uzman çavuş, adli kontrolle serbest
Bakan'dan hakim savcılara 'yüksek lisans, yabancı dil' tavsiyesi
Bakan'dan hakim savcılara 'yüksek lisans, yabancı dil' tavsiyesi
Emeklilerin maaş iyileştirmesi ile ilgili çalışma devam ediyor
Emeklilerin maaş iyileştirmesi ile ilgili çalışma devam ediyor
Bakan Şimşek: OVP'de birinci öncelik enflasyonu düşürmek
Bakan Şimşek: OVP'de birinci öncelik enflasyonu düşürmek
Konya'da FETÖ'nün mahrem yapısından 15 kişiye gözaltı
Konya'da FETÖ'nün mahrem yapısından 15 kişiye gözaltı
Erdoğan'dan ABD'ye 'İsveç' yanıtı: Benim de üstümde TBMM var!
Erdoğan'dan ABD'ye 'İsveç' yanıtı: Benim de üstümde TBMM var!
Bakanlık 100 günde otomobildeki fahiş fiyatlarla mücadele etti
Bakanlık 100 günde otomobildeki fahiş fiyatlarla mücadele etti
Bu ilaçlar reçetesiz verilmesin!
Bu ilaçlar reçetesiz verilmesin!
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
20 milyon öğrenciye dersbaşı
20 milyon öğrenciye dersbaşı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Bolat: İhracatçımızın yanında olmaya devam ediyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 3 milyar liraya yükseltmesini değerlendirerek, "Kapsayıcı ve sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 10:04, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 10:06
Yazdır
Bakan Bolat: İhracatçımızın yanında olmaya devam ediyoruz

Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçıların yanında olmaya devam ettiklerini bildiren Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde temellendirilen ekonomi politikası çerçevesinde ihracatın ve ihracatçıların her zaman yanında olduğuna işaret etti.

Bolat, bu kapsamda, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'a ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisinin günlük kullandırım limitlerinin 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltilmesi hususunda gösterdikleri destek için Ticaret Bakanlığı olarak çok teşekkür ettiklerini aktardı.

Bu Habere Tepkiniz