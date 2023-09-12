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Sırp futbolcunun 'çentik selamı' tepki gördü

Fenerbahçe'de oynayan Dusan Tadic; Sırp Milli takımının uçağında, Sırp tenisçi Djokovic'in şampiyonluğunu kutlarken çetnik selamı verdi

Haber Giriş : 12 Eylül 2023 10:28, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 10:44
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Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic milli ara nedeniyle gittiği ülkesi Sırbistan'da 100. milli maçına çıktı. EURO 2024 Elemeleri G Grubu karşılaşmasında Sırbistan, Litvanya karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Tadic sahadan galibiyetle ayrıldı.

Tadic'in Milli takım uçağında, Sırp tenisçi Djokovic'in şampiyonluğunu kutladığı sırada Sırp faşistlerinin Çetnik selamını verdiği görüldü.

ÇETNİK SELAMI NEDİR

Çetnik selamında serçe ve yüzük parmakları kapatılır ve kalan 3 parmak - baş, işaret ve orta parmak - açık tutularak yapılır. Sırp zafer işareti olarak geçer.

Çetnik selamı olarak bilinen "Üç Parmak"'ın Sırplar için üç anlamı var. Gazeteci Fatih Sabovic'e göre bu anlamlar şöyle:

Sırplar için Üç Parmak, "Baba, Oğul ve Kutsal Ruhu" simgeler.

Ortodoksların istavroz ritüeli de birleştirilen üç parmak ve üç tekrardan oluşuyor.

Üç Parmak, Sırplar için saygıdeğer kişilikler olan, Aziz Sava, II. Petar Petrovic-Njegos ve Djordje Petrovic'i de sembolize ediyor.

ÇETNİK SELAMINI KİMLER KULLANDI

Bosna Savaşı'nda ırkçı Sırp çetelerin, Boşnak Müslüman aileleri öldürdükten sonra serçe ve yüzük parmaklarını kestikleri biliniyor. Bosna'daki soykırım sırasında başlarında Miloseviç Kasabı, ırkçı çete Çetnikler, 200 bin Bosnalı Müslümanı, Türk oldukları gerekçesi ile katletmişti.

BİRÇOK SIRP SPORCU İŞARETİ YAPIYOR

Tadic'in bu selamı vermesi büyük tepki çekti. Ancak Sırplar için zafer anlamı taşıyan bu işareti daha önce eski Beşiktaşlı Dusan Tosic de yapmış ve hareketin Sırplar için bir selamlama ve sevinç ifade etme biçimi olduğunu belirtmişti.

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