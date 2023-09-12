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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sınırın sıfır noktasındaki üs bölgesinin görüntülerini paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'ne ilişkin videoyu "Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin." mesajıyla paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 10:45, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 11:57
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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm suç ve suçlulara hayatı dar eden, her an enselerinde olan, nefeslerini kesen güvenlik güçlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Sizler 85 milyonun kahramanlarısınız. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan videoda, Türk bayrağının dalgalandığı Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nin havadan görüntüleri yer alıyor.

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