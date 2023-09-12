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Dolar/TL, 26,89 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,8769'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,8910'dan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 11:02, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 11:04
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Dolar/TL, 26,89 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,8910 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,8769'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,8910'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 28,8330'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 33,5690'dan satılıyor.

Dün, 4 günlük yükseliş serisini yüzde 0,4 azalışla sonlandıran dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 104,8'de bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,3 düşüşle 1,0720 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yatırımcıların yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli davrandığını söyledi.

Enerji sektöründe yaşanan arz kesintilerinin yarın açıklanacak enflasyon verilerinde etkisinin görülebileceğini ifade eden analistler, aylık Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 0,6 artış beklendiğini hatırlattı. Bir önceki ay TÜFE, aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, Banka'nın kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğinin belirsizliğini koruduğunu dile getirdi.

Analistler, enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed'in yıl sonuna kadar 1 faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artabileceğini vurguladı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endekslerinin yanı sıra ABD'de hazine bütçe dengesinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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