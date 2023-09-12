İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
İzmir merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 11:12, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 11:15
İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 6 Eylül'de Mali Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından ByLock kullanıcısı oldukları ve örgütle bağlantıları tespit edilen 11 şüpheliye yönelik İzmir, Manisa ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.