Bilecik'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, 10 arazöz ve 3 su ikmal aracı ile çok sayıda ekiplerin karadan müdahalesi sonucu 3'üncü gününde kontrol altına alındı.

Sarp ve kayalık alandaki yangına helikopterle havadan da müdahalede bulunuldu.

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