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YKS maratonunda ikinci şans döneminde 163 bin kontenjan

Üniversitelerde bu yıl herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, şehit ve gazi yakını, 34 yaş üstü kadınlar ile depremzedeler için ayrılanlar da dahil yaklaşık 163 bin kontenjan için tercih yapabilecek- Ek yerleştirme tercihleri saat 14.00 itibarıyla başlatılacak ve 17 Eylül'e kadar sürecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 11:53, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 11:57
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YKS maratonunda ikinci şans döneminde 163 bin kontenjan

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar, üniversite hayallerini gerçekleştirmek için ek yerleştirme sürecinde, şehit ve gazi yakını, 34 yaş üstü kadınlar ile depremzedeler için ayrılan kontenjanlar da dahil 163 bine yakın kontenjan için tercihte bulunabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 1 Eylül 2023 tarihinde sona eren üniversite kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayanlar ya da boş kalan kontenjanlar için YKS adaylarına verilen ikinci şans dönemi ek yerleştirmeye ilişkin esaslar ve kontenjanların yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu ön bilgilendirme amacıyla yayımladı.

AA muhabirinin, YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirme kılavuzlarından ve istatistiklerden derlediği bilgilere göre, 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri saat 14.00 itibarıyla başlatılacak ve 17 Eylül'e kadar sürecek.

2023-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2023-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.

Bu yıl 1 milyon 63 bin 807 aday, YKS 2023 birinci yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşti.

Verilen kayıt süresinin ardından kaydolmayan aday ve boş kalan kontenjan sayısı da belli oldu. Buna göre, şehit ve gazi yakını, depremzede ile 34 yaş üstü kadın ek kontenjanları hariç tutulduğunda, bu yıl herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için 150 bin 119 ek kontenjan bulunuyor.

Bunun yanında şehit ve gazi yakını ek kontenjanı 3 bin 236, depremzede ek kontenjanı 2 bin 621 ve 34 yaş üstü kadın kontenjanı 7 bin 4 olmak üzere 12 bin 861 ek kontenjan mevcut. Bu kontenjanlar dahil edildiğinde YKS için adaylar, verilen ikinci şans döneminde toplam 162 bin 980 ek kontenjan için tercihte bulunabilecek.

- Kontenjanların yüzde 99,8'i dolmuştu

Geçen yıl 3 milyon 243 bin 334 adayın başvuru yaptığı YKS'ye bu yıl yüzde 9'a yakın artışla 3 milyon 527 bin 443 aday başvurmuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ikamet eden öğrenciler için yaşadıkları ildeki üniversitelerde 24 bin 677 ek kontenjan ayrıldı. Daha önce yükseköğretim imkanlarından faydalanma fırsatı bulamamış 34 yaş üstü kadınlara, devlet yükseköğretim kurumlarında da yaklaşık 21 bin ek kontenjan verildi.

Şehit ve gazi yakınları için bu yıl ilk defa vakıf yükseköğretim kurumlarında 3 bin 774 kontenjan ayrıldı.

Örgün eğitim veren yükseköğretim programlarında (açıköğretim hariç) toplam kontenjan bu yıl 923 bin 411 olmuştu. Söz konusu kontenjanlara bu yıl 898 bin 24 aday yerleşti. Bu verilere göre, toplam yerleşen sayısı geçen yıla göre 47 bin 393 kişi arttı.

34 yaş üstü kadın, depremzede, şehit ve gazi yakını kontenjanı hariç tutulduğunda genel kontenjanların doluluk oranı yüzde 99,8 olarak gerçekleşmişti.

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