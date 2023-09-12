İzmir Çeşme'de otluk alandaki yangın çıktı
İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda etkili olan yangın yaklaşık 19 saatte kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 13:17, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 13:21
Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükte dün saat 15.05'te çıktığı belirtilen yangın, rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçradı.
Bölgeye, 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 19 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.