Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 8 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal ve 6 dozer sevk edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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