Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı
Kırsal Ularca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 14:20, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 14:36
Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 8 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal ve 6 dozer sevk edildi.
Yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtilen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.