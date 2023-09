Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu"nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Darbe günlerinin acıları hala unutulmadı. Mamak Cezaevi'nin, Diyarbakır Cezaevi'nin, Sağmalcılar Cezaevi'nin dili olsa da anlatsa. 12 Eylül'ün en büyük hançeri darbe anayasasıdır. Her ne kadar 23 kez değiştirilmiş olsa da elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır. Yapılan değişikliğin her biri tabiki önemlidir. Ama her bir değişiklikte anlam bütünlüğü olmalıdır. "

Bugün 12 Eylül. Bundan tam 43 yıl önce Türkiye, en karanlık günlerinden birini yaşadı. Ulucanlar, Mamak, Diyarbakır Cezaevinin dili olsa da o günleri anlatsa. Hüseyin Kulmahmut gibi öldürülen gençlerin vebali darbecilerin yakasını öteki dünyada da bırakmayacaktır. Dipçik darbeleriyle cezaevine tıkılanların tamamı serbest kaldı. Sadece bu örnek bile yapılan işin ne kadar göstermelik olduğunun işaretidir.

"ELİMİZDEKİ METİN BİR DARBE YASASIDIR"

Her ne kadar 1987'den itibaren 23 kez değiştirilmiş, hatta 2017'de tarihi bir değişikliğe gidilmiş olsa da elimizdeki metin bir darbe yasasıdır. Her değişikliği anayasanın anlam bütünlüğünü bozduğu bir gerçektir. Biz bu amaçla 10 yıl önce TBMM çatısı altında yeni anayasa çalışması başlattık. En geniş siyasi katılımlı çalışma muhalefet partilerinin yan çizmesi sebebiyle akil kaldı. Ülkemizin, özgürlükçü sivil anayasaya kavuşturma hedefimizden vazgeçmedik.

Yine de milletimize verdiğimiz sözün takipçisi olmayı sürdürdük. Geçtiğimiz yıl önce anayasaya söyleyecek sözü olan bilim insanlarımızın temsilcilerinin katıldığı çalıştay düzenledik. Ardından kendi anayasamızı hazırladık. Maalesef bu süreçte MHP ve AK Parti dışında yeni bir anayasa tüzüğü hazırlayan çıkmadı. İş somut adım atmaya geldiğinde muhalefet, dümeni başka tarafa kırıp ortadan kayboldular.

Gerçi onlara da hak vermemek elde değil. Parti içinde ayrı kavga, ittifak ortakları arasında ayrı kavga, yurt içine yurt dışına ayrı selam. Herkesin kendi kavgalarına bu kadar gömülmüşken yeni anayasa ve emek gerektiren bir konuya kim niye uğraşsın ki.

YENİ ANAYASA MESAJI: MÜCADELEYİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ

Bizim için yeni anayasa meselesi her daim ilk sırada yer almayı sürdürüyor. Türkiye Yüzyılı hedefimizin uzuvlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar mücadele etmeyi asla bırakmayacağız.

DünyadaBM'de temsil edilen ülke sayısı kadar anayasa vardır. Her ülke kendi tarihine, siyasi, sosyal, ihtiyaçlarına göre ayrı bir anayasa süreci yaşamıştır. Türkiye'nin anayasa süreci de 200 yılı buluyor. Cumhuriyet döneminde de anayasa tecrübelerimiz olmuştur. Fakat 1960 yılından itibaren anayasalarımız darbelerle şekillendirilmiş, yürürlüğe konulmuştur. Türkiye gibi 2000 yıllık devlet geleneğine, ilk asrına ulaşan cumhuriyet tecrübesine, 73 yıllık demokrasi birikimine sahip bir ülke çok daha iyi bir anayasayı hak ediyor.

Mesela ABD anayasası 27 kez değişmiş olmasına rağmen ülkenin ihtiyaçlarını hala karşılayabilmektedir. Bir de kağıt üzerinde çok iyi metinlere sahip anayasaları olup da demokrasi ve hukuk devletinden çok uzak uygulamaların sürdüğü ülkeler de söz konusudur. Bizim medeniyet tarihimiz anayasa bakımından çok ama çok zengindir.

"YENİ ANAYASAYA İHTİYACIMIZ OLDUĞU BİR GERÇEK"

Türkiye Yüzyılı iddiamızı hayata geçirmek için alt yapımızı güçlendirmek vizyonumuzu geliştirmek yetmiyor. Yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğu bir gerçektir. Bizi darbe anayasası gölgesinden kurtaracak olması bile tek başına önemlidir. Tabii ki yeni anayasa Türkiye'yi bir masal diyarı haline getirmeyecektir. Ama yeni anayasanın Türkiye'ye çok şey katacağı gerçektir.

MUHALEFETE ÇAĞRI

Önemli olan anayasaları modern dünyanın güzel kavramları ile süslemek değil. Bu metinlere göre uygulamalar koymak önemlidir. Bize düşen sistemi mümkün olan en sağlam en geçekçi en sürdürülebilir bir şekilde kurmaktır. Biz parlamentodaki tüm gruplarla bunu konuşacağız. Onlar da olumlu bakarlarsa yolumuza devam edeceğiz. Olursa olur olmazsa olmaz. Bize düşen kapıları çalmak, Cumhur İttifakı olarak buna hazırız. Tüm siyasi partilere, sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyorum, en ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Türkiye olarak bugüne kadar nasıl Libya halkını yalnız bırakmadıysak, bu zor günlerinde de tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız. İlk etapta üç kargo uçağımız, yardımlarla Libya'ya intikal etti. Amacımız, Libya'nın yaralarının bir an önce sarılmasını sağlamaktır."