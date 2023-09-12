Spot piyasada doğal gaz fiyatları belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 604 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 217 bin 890 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 883 bin 454 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 84 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 124 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 113 milyon 93 bin 518 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 882 bin 528 metreküp olarak kayıtlara geçti.