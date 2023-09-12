Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,62 azalarak 1 milyar 127 milyon 195 bin 893 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 597 lira 67 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1544 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 29 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 41 lira 99 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.