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Manisa'da koku alarmı: Valilik açıklama yaptı

Manisa Valiliği, 9 Eylül'de çıkan yangında çevre kirliliğine yol açan atık depolama işletmesinde yapılan ölçümlerde herhangi bir tehlikeli gaz değerine rastlanılmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 15:24, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 15:24
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Manisa'da koku alarmı: Valilik açıklama yaptı

Valilikten yapılan açıklamada, Yunusemre ilçesinde bulunan Batı Atık A.Ş'ye ait tesisteki yangın sebebiyle sıvı ve katı atıkların oluşturduğu çevre kirliliğine ilişkin bertaraf işlemlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda başlatıldığı belirtildi.

Tesiste olası yangın durumuna karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin 24 saat esaslı nöbet tuttuğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AFAD KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler) ekibi tarafından multirae kimyasal gaz ölçüm cihazlarıyla yangın alanında ilk andan itibaren düzenli olarak ölçümler yapılmakta olup, yangın söndürüldükten sonra çevreye yayılan kimyasal gazların azaldığı ve tehlikesiz seviyelere geldiği gözlemlenmiştir. Yangın bölgesinde, tesis içerisinde yanmış olan plastik muhteviyatlı ürünlerden kaynaklanan bir koku olmakla birlikte 11 Eylül 2023 tarihinde yapılan son ölçümde herhangi bir tehlikeli gaz değerine rastlanmamıştır."

- Yangın

Evrenos Mahallesi Küme Evleri mevkisinde bulunan Batı Atık A.Ş'ye ait geri dönüşüm ve atık depolama tesisinde 9 Eylül'de çıkan yangın, kimyasalların da tutuşmasıyla hızla yayılmış, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabilmişti.

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