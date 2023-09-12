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1 kişinin öldüğü gece kulübündeki silahlı kavgada 4 tutuklama

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gece kulübüne alınmayan kişiler ile güvenlik görevlileri arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 16:51, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 16:52
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1 kişinin öldüğü gece kulübündeki silahlı kavgada 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 7 Eylül'de gece kulübünde bir kişinin öldüğü silahlı kavgada tabanca kullandığı tespit edilen ve Eskişehir'de yakalanan A.E. (30) ile diğer 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.İ. ve Ü.Y. savcılık sorgularının ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan A.E. ile R.Ş.E. "kasten öldürme", Ç.B. ile M.O.K. ise "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden A.Y, A.Ö. ve E.S.A'ya ev hapsi cezası verilirken, A.G, S.K. ve N.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, olayın şüphelilerinden Y.K'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

- Olay

Nilüfer ilçesinde 7 Eylül'de Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki gece kulübünün girişinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Gökhan Kılıç, Y.K, M.O. ve güvenlik görevlisi G.Ş.E. silahla yaralanmıştı.

Yaralılardan Gökhan Kılıç hastanede hayatını kaybetmiş, diğer 3 kişi hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından soruşturma yürüten polis ekipleri kavgaya karışan 12 şüpheliyi gözaltına almış, zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız silah ele geçirilmişti.

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