29 yaşındaki bekçi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 29 yaşında hayatını kaybeden bekçinin cenazesi toprağa verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 17:10, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 17:50
İlçe Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yapan Sefa Yelek, dün evinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yelek, Gebze'deki özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Yelek için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Törene, Yelek'in ailesinin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili ve mesai arkadaşları katıldı.
Dua edilmesinin ardından Yelek'in cenazesi, tören birliği tarafından cenaze nakil aracına konularak Mevlana Camisi'ne götürüldü.
Yelek'in naaşı, ikindi vakti kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.