Ev sahibini bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuna Mahallesi'nde bıçaklı kavga yaşandığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Burada inceleme yapan ekipler, tartıştığı kiracısı S.B. tarafından bıçakla yaralandığı tespit edilen S.A'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli S.B olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı.

"Kasten yaralama" ve "Güveni kötüye kullanma" gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüpheli S.B. çıkarıldığı Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.