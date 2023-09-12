Eşini ve kayınbiraderini silahla öldüren şüpheli tutuklandı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde silahla eşini ve kayınbiraderini öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbiraderinin eşini yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 19:50, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 19:51
İlçede dün kayınpederinin evine gidip aile bireyleriyle çıkan tartışma sonrası silahla karısı B.T. ile kayınbiraderi F.T'yi öldürüp, kayınvalidesi H.T. ile kayınbiraderinin eşi N.T'yi yaralayan M.T'nin yakalanması için kent genelinde jandarma ve polis ekiplerince çalışma yapıldı.
Firari cinayet şüphelisi M.T. jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.T. geniş güvenlik önlemleri altında Patnos Adliyesine sevk edildi.
M.T. savcılıkta ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yaralı N.T. ile H.T'nin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.